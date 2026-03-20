Durante il referendum, un elettore ha dichiarato di aver votato No dopo aver ascoltato le spiegazioni di Giorgia Meloni, sostenendo che il suo messaggio riguardava il rischio di liberare stupratori e pedofili in caso di vittoria del No e mancata approvazione della riforma Nordio. La dichiarazione riflette la motivazione personale basata sulle indicazioni fornite dal rappresentante politico.

Al referendum voto No perché mi ha convinto Giorgia Meloni quando mi ha spiegato che, se vince il No e non passa la riforma-Nordio, stupratori e pedofili finiranno in libertà. Sulle prime ho detto: “Cacchio, allora bisogna che voti Sì!”. Poi mi sono ricordata che è stato il ministro Nordio ad aver rimesso in libertà uno stupratore di bambine, facendo tornare a casa con un volo di stato il torture libico Almasri sul quale pendeva un mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità e di guerra tra i quali omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale anche su minori: la Corte ritiene che Almasri abbia commesso personalmente questi reati in Libia o che abbia ordinato a membri delle Forze speciali al suo comando di commetterli dal 2015 in poi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al referendum voto No perché mi hanno convinto Giorgia Meloni & co

Articoli correlati

“Voto sì perché mi hanno rubato la vita”. L’appello di Beniamino Zuncheddu al referendumL’allevatore rimasto ingiustamente in carcere per 33 anni si rivolge agli elettori con un video pubblicato sui social del comitato per il Sì: “Hanno...

Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez: «Il voto al referendum è sulla giustizia, non su di me»Secondo le anticipazioni diffuse dal programma la premier avrebbe affermato che «il fronte del “No” starebbe cercando di trasformare la consultazione...

Referendum: non è un voto su Giorgia Meloni, è un voto sulla giustizia

Una raccolta di contenuti su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum, Beppe Sala: Meloni fa bene a dire che andrà avanti anche se vincerà il no; Meloni da Fedez: Al referendum non si vota sulla premier ma sulla giustizia; Il fact-checking del video di Meloni sul referendum.

Giorgia Meloni da Fedez: Volete mandarmi a casa col referendum? Rischiate di...La premier ospite di Fedez e Mr. Marra chiarisce i punti del referendum e della politica estera intrapresi dal suo governo ... libero.it

Giorgia Meloni spaventata dal referendum: Se vince il No resto comunqueLa premier ha già fatto sapere che se dovesse vincere il No non rassegnerà le dimissioni da capo del governo. Saranno gli italiani a dovermi mandare a casa alle prossime elezioni politiche ... news.fidelityhouse.eu

Giorgia Meloni punta al via libera Ue sul decreto bollette, mentre si apre il confronto sul sistema ETS, il meccanismo europeo sulle emissioni - facebook.com facebook

Il benzinaio di Giorgia Meloni e il “prezzario irreale”: benzina a 1,59 €. Gerardo Greco commenta ironico: “Arrivano tutti lì fra poco” #lariachetira x.com