Al Quarticciolo si trova un ambulatorio gestito da medici e volontari che offrono assistenza in un quartiere dove spesso le istituzioni pubbliche non coprono le esigenze sanitarie. Qui si interviene direttamente nelle case di chi ha bisogno, cercando di curare e prevenire problemi di salute che altrimenti rimarrebbero senza risposta. L’attività si svolge in un contesto di collaborazione tra professionisti e cittadini.

Al Quarticciolo c’è un ambulatorio dove medici e volontari portano avanti un’idea diversa di salute, in grado di intervenire là dove la sanità e le politiche pubbliche non arrivano. Chi vive al Quarticciolo infatti per curarsi deve uscire dal quartiere, poco importa a che età e con quali mezzi. Su queste distanze si inserisce il lavoro dell’Ambulatorio Popolare Roma Est, costruito attorno all’idea di una medicina di prossimità radicata nel territorio. Nato dall’esigenza di dare al quartiere uno sportello di supporto psicologico durante la pandemia, il collettivo di operatori sanitari, antropologi, volontari e militanti ha messo le basi per la costruzione di un progetto molto più grande. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Al Quarticciolo, le case che ammalano e quelle che curano

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