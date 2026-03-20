Al Munaf mostra di Lisetta Carmi e Jacopo Benassi

Il Museo Nazionale di Fotografia ha annunciato le nuove acquisizioni per la sua collezione permanente, che ora include oltre due milioni di opere. Tra le aggiunte ci sono le fotografie di Lisetta Carmi e quelle di Jacopo Benassi, esposte al pubblico in una mostra dedicata. L'esposizione si concentra sulle immagini di questi due artisti, offrendo una panoramica delle loro rispettive carriere.

(Adnkronos) – Il Museo Nazionale di Fotografia svela le nuove acquisizioni per la collezione permanente che conta oltre due milioni di opere. Da domani, sabato 21 marzo, fino al 7 giugno 2026, al Munaf di Milano Cinisello Balsamo, le mostre“Sono le braci di un’unica stella. Fotografie di Lisetta Carmi e Jacopo Benassi” e l’”Omaggio a. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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