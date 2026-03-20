Al Mengoni c’è ’L’uomo dei sogni’

Al teatro Mengoni di Magione va in scena, domani sera alle 21, " L’uomo dei sogni ", una commedia che trascina lo spettatore nel mondo onirico del protagonista, a sentire la sua angoscia, ma anche a ridere dei suoi incontri bizzarri e a riflettere sulla sottile linea che separa i sogni dalla realtà. Uno spettacolo scritto e diretto da Giampiero Rappa, che sarà sul palco insieme a Lisa Galantini, Elisabetta Mazzullo e Nicola Pannelli. È la storia di Giovanni, conosciuto nel mondo dei fumetti come Joe Black, disegnatore di grande talento ed esperienza. La sua vita, però, è stata sconvolta da un evento che lo ha fatto precipitare in un abisso così profondo da spingerlo a ritirarsi dal mondo, cercando rifugio nella solitudine della sua casa-studio, lontano dalle persone e dagli impegni di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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