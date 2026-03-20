Il professore Monti, noto per aver sempre contrastato le corporazioni, ha recentemente espresso un rifiuto riguardo a iniziative contro le grandi aziende e le correnti di potere. La sua posizione si distingue per fermezza e coerenza, anche di fronte alle pressioni di chi propone azioni di diversa natura. La discussione si concentra sulla sua scelta di opporsi a certi interventi, mantenendo un atteggiamento deciso e senza compromessi.

Al direttore - Con la serietà e l’acume che la contraddistinguono e con la cortesia che ha sempre avuto nei miei confronti, lei ha colto un punto essenziale: “E pensare che il professor Monti ha sempre combattuto le corporazioni”. Così lei ha intitolato, sul Foglio del 18 marzo, la sua garbata critica al mio preannunciato No al referendum sulla giustizia. Avrei visto anch’io con favore una riforma organica e incisiva del sistema giudiziario, volta ad abbreviare davvero la durata dei processi e a responsabilizzare maggiormente gli operatori della giustizia, insomma a migliorare i servizi della giustizia per i cittadini e le imprese. Invece,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Agire contro corporazioni e correnti. Il No del professor Monti e qualche motivo perché ci ripensi

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