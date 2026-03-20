A Parma, due minorenni sono stati identificati e denunciati per aver aggredito un quindicenne durante una rapina. Secondo le fonti, i due giovani sono stati coinvolti in un episodio in cui il quindicenne è stato colpito con un pugno in testa. L’accaduto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno individuato i responsabili.

Due minori sono stati individuati e denunciati per rapina aggravata ai danni di un quindicenne, a seguito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Parma. L’episodio si è verificato la sera del 21 febbraio, nei pressi di piazzale Monsignore Rossolini, dove le vittime sono state aggredite da un gruppo di cinque persone. I responsabili sono stati riconosciuti grazie alle immagini della videosorveglianza e fermati pochi giorni dopo. Indagini rapide e identificazione dei sospettati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Parma ha avviato un’attività investigativa immediatamente dopo la segnalazione della rapina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Agguato e rapina a Parma, 15enne preso a pugni in testa: identificati due minorenni

Articoli correlati

Anzio, violenta rapina in strada: 44enne preso a calci e pugniL’uomo ha riferito ai carabinieri di essere stato poco prima avvicinato da due soggetti a lui conosciuti che, al termine di una breve discussione, lo...

Milano, preso a pugni in testa mentre fa benzina. In tre volevano rubargli l’autoMilano, 7 gennaio 2026 – Una serata da incubo, per un automobilista che, mentre si trovava in una stazione di servizio in viale Cassala a Milano per...

Una raccolta di contenuti su Agguato e rapina a Parma 15enne preso a...

Temi più discussi: Agguato mascherato da rapina, ferito il nipote del boss Licciardi; Rapina con agguato e pestaggio a un rappresentante famaceutico per veterinari: arrestato un 38enne a Geraci Siculo; Agguato per l’incasso del Chiosco Betty: giovane donna accerchiata e rapinata da tre uomini incappucciati; Ragazzi feriti a colpi di pistola, uno dei due è imparentato al boss A' Scigna di Secondigliano.

Volevano rubarci l’orologio, le parole dei giovani feriti a SecondiglianoA poche ore dal maxi blitz che ha decapitato il gruppo di via Monte Faito Secondigliano torna al centro delle cronache con un agguato ... internapoli.it

Agguato mascherato da rapina, ferito il nipote del boss LicciardiNAPOLI. Spari, sangue, una moto che fugge, le urla di due persone rimaste a terra. Un agguato mascherato da rapina nell’ambito di contrasti in corso da alcune settimane tra giovani della Masseria Card ... ilroma.net

La giornalista ha descritto come “un agguato” il drammatico momento in cui un’intervista con un calciatore del Milan si trasformò nel tentativo di baciarla - facebook.com facebook

Vieste, l'agguato al cugino del boss: Danilo Notarangelo salvo perché si è rifugiato in un supermarket. Indaga la Dda x.com