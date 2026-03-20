Nel 2022 un’anziana anarchica ha aggredito militanti della Lega. Le indagini sull’esplosione di un casolare a Roma sono in corso e si concentrano sulla pista anarchica. Si sta esaminando l’ordigno esploso e il motivo per cui due persone stavano lavorando alla sua preparazione. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire i dettagli dell’incidente.

Le indagini per l’esplosione del casolare a Roma sono in pieno svolgimento: la pista anarchica sembra essere accertata, ma bisognerà approfondire le caratteristiche dell’ordigno che è esploso e le ragioni per le quali i due lo stavano preparando. Non è ancora emerso se e quando lo avrebbero voluto usare e, soprattutto, dove. Per i danni che ha causato, l’ordigno avrebbe potuto avere conseguenze mortali. Gli investigatori ipotizzano che Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due appartenenti al movimento anarchico vicino ad Alfredo Cospito, morti nel crollo del casale a Capanelle nel Parco degli Acquedotti a Roma, stessero preparando un attacco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggredì militanti leghisti nel 2022: chi era l'anarchica morta nel casolare

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