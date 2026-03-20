affari tuoi sergio umiliato da ballerina quella che esplode

"Vorrei tanto fare un duetto con Mina". "Ma una mina quella che esplode però". Herbert Ballerina liquida con una battuta velenosissima i desiderata di Sergio, il concorrente di Affari tuoi. La puntata del quiz dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino in onda venerdì 20 marzo è a tratti drammatica. Il concorrente arriva alla fine con 300mila, 200mila, 100mila e 30mila euro da una parte e 10 euro dall'altra. Uno dopo l'altro, sfilano tutti i pacchi rossi e resta con 10 e 100mila euro, dopo aver rifiutato varie offerte. Alla fine, su suggerimento della figlia accanto a lui in studio, Sergio accetta i 33mila del Dottore e fa bene, perché nel suo pacco aveva i 10 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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