Adriano Celentano la decisione dopo la notizia sul figlio segreto

Adriano Celentano ha annunciato di aver preso provvedimenti legali in risposta alle dichiarazioni di Antonio Maria Segatori Biscardi, che ha affermato di essere suo figlio in un’intervista al settimanale Oggi. Il cantante ha deciso di agire per chiarire la propria posizione e tutelare la propria privacy. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando interesse e commenti tra il pubblico.

Adriano Celentano rompe il silenzio e decide di affidarsi alle vie legali dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Maria Segatori Biscardi, che in un’intervista al settimanale Oggi ha sostenuto di essere suo figlio. Una vicenda che torna a far discutere a distanza di decenni e che ha spinto il celebre artista a intervenire pubblicamente, annunciando la decisione di tutelarsi formalmente. A rendere nota la scelta è stato lo stesso Celentano attraverso un post pubblicato su Instagram, nel quale ha spiegato di aver dato mandato all’avvocata Giulia Bongiorno per difendersi da quella che considera una nuova ondata di esposizione mediatica. Una presa di posizione netta, arrivata dopo giorni di crescente attenzione sul caso e sulle dichiarazioni dell’uomo che chiede di fare chiarezza sulle proprie origini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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