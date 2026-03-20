Adriano Celentano ha ufficialmente chiuso la vicenda riguardante il presunto figlio Antonio Segatori con una dichiarazione pubblica. La questione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, ma ora il cantante e attore ha deciso di mettere fine alle speculazioni con una replica diretta. La situazione si è sviluppata nel corso delle ultime settimane, coinvolgendo diverse parti e generando numerosi dibattiti.

Ci sono icone che non smettono mai di far parlare di sé, nemmeno quando scelgono di lasciare le scene e Adriano Celentano è senza dubbio una di queste. Da sempre il Molleggiato, interprete di alcuni dei più grandi capolavori della musica italiana, è capace di catalizzare l’attenzione dentro e fuori il palco, ma questa volta sotto i riflettori c’è finita la sua vita privata: la vicenda ha visto infatti riemergere dal passato un presunto figlio dando così vita ad un caso che sta già facendo discutere e che promette di riservare nuovi colpi di scena, anche se la replica di Adriano non si è di certo fatta attendere. Adriano Celentano, la replica al presunto figlio Antonio Segatori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Adriano Celentano chiude la vicenda del presunto figlio Antonio Segatori: la replica

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