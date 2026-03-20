Adriano Celentano ha annunciato di essere pronto a intraprendere azioni legali a causa della vicenda riguardante un presunto figlio non riconosciuto. La questione del figlio segreto è tornata di attualità, suscitando molte discussioni pubbliche. Il cantante ha espresso chiaramente la sua intenzione di fermare questa situazione, che ha generato scalpore e attenzione mediatica.

La vicenda del presunto figlio mai riconosciuto torna a scuotere l’opinione pubblica e, questa volta, la reazione di Adriano Celentano appare tutt’altro che leggera. Dopo anni in cui la storia era rimasta sospesa tra indiscrezioni e vecchi ricordi, le recenti dichiarazioni hanno riacceso i riflettori, spingendo l’artista a intervenire in modo deciso per mettere un punto definitivo alla questione. Prima ci ha scherzato su, ma adesso basta: Adriano Celentano passa alle vie legali. Dopo un primo commento ironico affidato ai social, il celebre artista ha scelto di cambiare registro e passare a un’azione concreta. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, ha annunciato di aver dato incarico all’avvocata Giulia Bongiorno per difendersi « da ogni ulteriore speculazione ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Adriano Celentano adesso è furioso, pronto a passare alle vie legali: la storia del figlio segreto deve finire

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