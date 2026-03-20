Adecco-Jobpricing | turnover? ecco costi ‘nascosti’ per aziende

Un'azienda italiana ha analizzato i costi nascosti legati al turnover dei dipendenti, evidenziando come molte realtà non siano consapevoli delle spese implicite associate ai cambi di lavoro. La ricerca mostra che le imprese spesso non conoscono le ragioni principali che spingono i dipendenti a lasciare, né i costi nascosti legati a queste rotazioni.

(Adnkronos) – Le aziende italiane non hanno ben chiaro quali sono i costi 'nascosti' del turnover e quali sono le motivazioni che portano le persone a cambiare lavoro. E' quanto emerge dao risultati del report di Adecco e Jobpricing, visionato in anteprima da AdnkronosLabitalia, che analizza l’impatto economico del turnover nelle aziende. In particolare, secondo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Ricarica elettrica: costi nascosti e barriera digitale frenanoLa transizione verso la mobilità elettrica in Italia si scontra con una barriera invisibile ma costosa: la mancanza di trasparenza sui prezzi delle...

Spid gratis, come ottenerlo senza costi nascosti: i provider alternativiLo Spid di Poste Italiane è diventato a pagamento dal 1° gennaio 2026, con un canone di 6 euro annui, e per molti utenti è caccia a...