Addio all’ex comandante Farris Il cordoglio del sindaco Poluzzi | Un riferimento per la comunità

È morto a 60 anni il carabiniere Pietro Farris, noto e amato a San Pietro in Casale, dove ha ricoperto il ruolo di comandante di stazione per 17 anni. Il sindaco ha espresso il suo cordoglio, definendo Farris un punto di riferimento per la comunità. Si stava preparando a godersi la pensione, ma un male silenzioso lo ha portato via in pochi mesi.

Si stava iniziando a godere la pensione, ma un male silenzioso se l’è portato via in pochi mesi. Si è spento a 60 anni il carabiniere Pietro Farris (a destra), volto noto, e amato, a San Pietro in Casale dove è stato comandante di stazione per 17 anni. Farris, classe 1965, era nato a Roma, ma era originario di Siniscola, nel Nuorese. Si era arruolato nel 1986 alla scuola sottufficiali carabinieri di Velletri. Ha prestato servizio come primo incarico alla stazione carabinieri di Renazzo di Cento, e, successivamente, al reparto operativo di Ferrara. Da lì il lungo periodo come comandante di stazione per 17 anni a San Pietro in Casale e gli ultimi otto anni prima della pensione era stato in servizio al 4° Battaglione Veneto a Venezia Mestre, nel settore dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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