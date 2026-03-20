Addio al Senatùr Da qui lanciò la sfida a Roma ladrona

È scomparso ieri a 84 anni nella sua Varese Umberto Bossi, figura nota nel panorama politico italiano. Leader e fondatore della Lega Nord, Bossi è stato protagonista di numerosi eventi e discorsi pubblici durante la sua carriera. La sua morte ha suscitato reazioni e richieste di intitolazioni pubbliche, mentre si attendono iniziative ufficiali da parte del centrodestra nei prossimi giorni.

Addio al Senatùr. Non ci sarebbe bisogno di ricordare Umberto Bossi, scomparso ieri a 84 anni nella sua Varese, con una via, anche se partiranno appelli dal centrodestra già dai prossimi giorni. Via Bellerio è diventata per tutti «la sede della Lega», il Carroccio fondato con quel Roberto Bobo Maroni con cui strinse un lungo sodalizio. Prima Lega Autonomista Lombarda, poi Lega Lombarda e nel 1993 solo Lega Nord. Nato a Cassano Magnago, un comune in provincia di Varese, Bossi fu il simbolo della Milano contro «Roma ladrona», fino all'ultimo si è battuto per l'autonomia del Nord, non facendo sconti anche a Matteo Salvini per aver allontanato il partito dalle sue radici nordiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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