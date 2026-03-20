Chuck Norris, noto attore e protagonista della serie televisiva Walker, Texas Ranger, è deceduto oggi a 86 anni. Celebre per il suo ruolo in numerosi film d’azione, Norris aveva affermato di non invecchiare ma di salire di livello. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, segnando la fine di una carriera che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo.

Chuck Norris, una delle star del cinema d’azione più celebrate a Hollywood e nel mondo, è morto oggi, venerdì 20 marzo 2026, all’età di 86 anni. A rendere nota la notizia è stata la famiglia. L’attore, noto in Italia specie per il suo ruolo nella serie Walker, Texas Ranger, si era sentito male nelle scorse ore ed era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii. (ANSA FOTO) – Notizie.com Oltre a recitare, Chuck Norris era cintura nera di Tang Soo Do, Taekwondo, Karate, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano. Lui stesso aveva creato una disciplina marziale basata su altre forme di combattimento che ha preso il nome di Chun Kuk Do. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Addio a Chuck Norris, leggenda di Walker, Texas Ranger. Aveva detto: “Non sto invecchiando. Sto salendo di livello”

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