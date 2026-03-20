“Umberto Bossiera un avversario politico di una forza e di una umanità che ricorderò per sempre“. CosìPier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, rende l’onore delle armi al fondatore dellaLega, scomparso nella serata di ieri. Lo fa in un’intervista aLa Repubblica, sottolineando come la notizia della morte delSenatùrsia stata per lui un vero e proprio “colpo al cuore“. Bossi e Bersanierano politicamente agli antipodie tanto aspramente si sono combattuti quando sinceramente si sono rispettati. “Era l’avversario cui ho voluto più bene in vita mia“, confessa l’ex leader dem, precisando che, seppur vero che Bossi sia stato col governo con Silvio Berlusconi, “non si sarebbe mai messo con CasaPound“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Bossi, Bersani ricorda il Senatùr: “Avversario autentico e umano”

Articoli correlati

E' morto Umberto Bossi: addio al fondatore della Lega, aveva 84 anni. Bersani: l'avversario a cui ho voluto più beneMinistro , senatore , deputato , europarlamentare , ma soprattutto fondatore della Lega Nord , segretario e presidente a vita.

Leggi anche: È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Bersani: “L’avversario più dignitoso”

Aggiornamenti e notizie su Addio a Bossi Bersani ricorda il...

Temi più discussi: Da Meloni a Bersani, politica in lutto per la morte di Umberto Bossi; Bossi, l’addio che chiude un’epoca e riapre il Nord; Salvini: Bossi mi ha cambiato la vita. Bersani: l'avversario a cui ho voluto più bene; Addio al senatùr: è scomparso Umberto Bossi.

Addio a Umberto Bossi: dal razzismo verso gli italiani del centro e del sud agli immigrati, dal linguaggio d'odio agli insulti se ne va un precursore della politica attualeUmberto Bossi è morto. Il Senatur si è spento ieri all'età di 84 anni e immediatamente è iniziato il processo di beatificazione, che in questo Paese non si nega a nessuno. Pier Luigi Bersani guru ''bu ... ildolomiti.it

Umberto Bossi morto, Salvini: «Mi hai cambiato la vita». Mattarella: «Un sincero democratico». Bersani: «Avversario che ho amato»Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con ... leggo.it

Sarà domenica a Pontida l’addio a Umberto Bossi, cerimonia nell’abbazia di San Giacomo - facebook.com facebook

Addio a #Bossi, "inventore" della #Padania che sognava il federalismo x.com