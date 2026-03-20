Adani sicuro | Mondiali ci saremo | Gattuso è la nostra grande risorsa

Adani ha dichiarato che l’Italia sarà presente ai Mondiali e ha definito Gattuso come una risorsa importante. A meno di una settimana dall’inizio della competizione, l’ex calciatore e commentatore ha ricordato l’importanza di essere pronti per la sfida. Il focus resta sulla partecipazione della nazionale italiana e sulla squadra che si prepara all’appuntamento mondiale.

Lele Adani, fra meno di una settimana l’Italia del pallone si gioca un pezzo di Mondiale e un bel po’ di credibilità. Lei è uno di quelli che avverte la pressione? "Un po’ di preoccupazione è normale che ci sia, questa volta non si può sbagliare. Confido nel blocco Inter e in Donnarumma, il nostro fuoriclasse. E poi Gattuso, la risorsa più grande. Sta vivendo queste settimane con serietà e cultura del lavoro. Ha valori come uomo, non lo spaventa giocarsi tanto anche se ha enormi responsabilità" Un’occasione importante per lui. "Di sicuro si è sporcato le mani e solo per questo dobbiamo essere al suo fianco. Comunque ce la faremo, siamo superiori all’Irlanda del Nord ed eventualmente anche a Bosnia e Galles. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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