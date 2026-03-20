Acqua | gli investimenti salgono a 90 euro per abitante Ma resta il nodo delle gestioni in economia

Gli investimenti nell'acqua sono saliti a 90 euro per abitante, sostenuti principalmente dai fondi del Pnrr. Tuttavia, il problema delle gestioni in economia rimane irrisolto, creando ancora delle criticità nelle strategie di gestione. La sfida idrica globale richiede interventi concreti e duraturi, mentre le risorse destinate continuano a essere un punto di discussione.

Gli investimenti nel settore idrico in Italia continuano a salire e si attestano su una media di 90 euro annui nel periodo 2021-2029, con un picco nel biennio 2025-2026 per effetto della spinta assicurata dal Pnrr. Un aumento che ha prodotto un miglioramento della qualità del servizio, anche se resta in piedi il divario tra le gestioni industriali e quelle “in economia” in capo agli enti locali, in particolar modo al Sud. È questa la fotografia scattata dal nuovo Blue Book, realizzato dalla Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia, che contiene la consueta e puntuale analisi dei dati del settore idrico e che è stata messa a punto con la collaborazione di Enea, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità, Autorità di bacino dei distretti idrografici, Fondazione Cima e The European House-Ambrosetti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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