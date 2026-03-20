Accadde oggi | 20 marzo nasce Ovidio il poeta dell’amore

Il 20 marzo nasce Ovidio, poeta romano famoso per le sue opere sull’amore e la mitologia. Durante la sua vita, le sue poesie furono molto apprezzate e influenti, e nel tempo sono state riprese da autori di diverse epoche. La sua produzione include poesie, elegie e racconti mitologici che ancora oggi vengono studiati e citati. La sua figura rimane centrale nella letteratura classica.

Publius Ovidius Naso, noto anche semplicemente come Ovidio, poeta romano tra i maggiori elegiaci, nacque a Sulmona il 20 marzo del 43 a.C., da una famiglia molto facoltosa, appartenente alla classe equestre. Aveva 12 anni quando si recò a Roma con il fratello Lucio, in seguito morto prematuramente, per completare gli studi. Frequentò lezioni di grammatica e retorica presso i più insigni maestri della capitale, in particolare Marco Aurelio Fusco e Marco Porcio Latrone. Il padre avrebbe desiderato che diventasse oratore, ma sin da giovanissimo Ovidio si sentì maggiormente portato per la poesia. Quando raggiunse Atene, meta culturale da ormai un secolo, approfittò del viaggio di ritorno per visitare le città dell’Asia Minore, l’Egitto, soggiornando in Sicilia per un anno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 20 marzo, nasce Ovidio, il poeta dell’amore Articoli correlati Leggi anche: Accadde oggi: 8 febbraio, nasce il poeta di trincea Giuseppe Ungaretti Accadde oggi: 5 marzo, nasce il cantautore Lucio BattistiLucio Battisti, artista iconico della musica italiana, cantante, compositore, arrangiatore e produttore discografico, è uno dei cantautori più... Contenuti utili per approfondire Accadde oggi Discussioni sull' argomento Almanacco | Venerdì 20 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Equinozio di primavera 2026: in quale giorno e a che ora inizia quest’anno?; Paolo Fox, oroscopo di venerdì 20 marzo: le previsioni segno per segno; Buongiorno venerdì 20 marzo 2026: il giorno in cui la primavera apre le porte alla luce e alle nuove possibilità. Oggi 20 Marzo | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoIl 20 marzo è il 79º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è equilibrato e dinamico, con una naturale predisposizione al rinnovamento. È una persona che sa cogliere i momenti di cambiament ... vicenzatoday.it ACCADDE OGGI Il 19 marzo 1994, a Casal di Principe, veniva assassinato don Giuseppe “Peppe” Diana, vittima innocente della camorra. Alle 7:20 del mattino, nel giorno del suo onomastico, mentre si apprestava a celebrare la Messa nella sacrestia della chi - facebook.com facebook Accadde oggi: 19 marzo Un viaggio nella memoria tra gli eventi che hanno segnato la storia, le personalità nate in questa data e i protagonisti che ci hanno lasciato x.com