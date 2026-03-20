Mercoledì 18 marzo, al Castello di Windsor, il presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu è stato ricevuto dal sovrano. Durante l'incontro, re Carlo ha preso per mano il presidente nigeriano, un gesto insolito per un monarca. La scena si è svolta in un contesto istituzionale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa stretta di mano.

Mercoledì 18 marzo, al Castello di Windsor, è arrivato il presidente della Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Con lui la moglie Oluremi. Ad attenderlo, re Carlo e la regina Camilla insieme al principe William, 43, e alla principessa Kate, 44. La visita era tra le più attese degli ultimi anni. Era dal 1989, infatti, che un capo di Stato nigeriano non effettuava una visita di Stato nel Regno Unito. All’epoca, sul trono, c’era la regina Elisabetta, che accolse l’ospite a Buckingham Palace. Poi, più nulla per quasi quattro decenni. Re Carlo, 77 anni, e la regina Camilla, 78, con il presidente della Nigeria, il 73enne Bola Ahmed Tinubu e la moglie Oluremi (foto Getty Images) Re Carlo accoglie a palazzo il presidente della Nigeria. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Windsor re Carlo ha preso per mano il presidente della Nigeria. Un gesto insolito per un sovrano. Ma c'è un motivo

Articoli correlati

I Windsor accolgono il presidente della Nigeria e la first lady: tutti i look sfoderati dalle reali britanniche per il banchetto ufficialeVestiti da sera e tiara per le royals, Windsor uniform per i membri maschili della famiglia mentre il presidente Bola Tinubu e sua moglie Remi hanno...

Leggi anche: L'attore ha chiesto la mano della compagna in un modo insolito, sul palco di uno spettacolo teatrale. Ecco come è andata (e la reazione di lei)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Windsor re Carlo ha preso per mano il...

Temi più discussi: Re Carlo riceve il presidente della Nigeria a Windsor e offre canapè per il Ramadan; Gli insulti a re Carlo, William e Kate Middleton durante il Commonwealth Day sono la contestazione contro la monarchia britannica più grave di sempre; Re Carlo e Camilla, l’esclusione più dura contro il fratello Andrea in disgrazia; Abbasso la Corona. Urla contro Re Carlo, contestati anche Kate e William al Commonwealth Day.

Kate Middleton a Windsor per la visita del presidente nigeriano: il banchetto reale si adatta al RamadanLa prima visita di Stato di un leader nigeriano nel Regno Unito dopo 37 anni vede re Carlo III, il principe William e Kate accogliere il presidente Bola Ahmed Tinubu e la first lady Oluremi Tinubu a W ... vanityfair.it

Re Carlo e Camilla, l’esclusione più dura contro il fratello Andrea in disgraziaCon Andrea sotto indagine Re Carlo sceglie la cautela ed esclude il fratello minore della foto di famiglia per la Festa della Mamma Re Carlo ha le idee chiare. Nel momento delicatissimo che la monarch ... dilei.it

Meghan Markle sui social ha condiviso un video mentre sistema delle composizioni di fiori in un contesto bucolico mentre i figli Archie Mountbatten-Windsor e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, le giocano intorno. #news #viral #meghanmarkle #radiodeejay - facebook.com facebook

La Regina Camilla incanta con la tiara di Elisabetta: look reale al banchetto di Windsor. Il video x.com