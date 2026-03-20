A quanto ammonta l' eredità di Bossi

Dopo la morte di Umberto Bossi, avvenuta giovedì sera all’ospedale Circolo di Varese a 84 anni, si sono fatte avanti le prime indiscrezioni sull’ammontare dell’eredità lasciata. Le fonti parlano di cifre ancora non ufficiali e di una ripartizione tra i familiari. La vicenda riguarda anche la gestione patrimoniale di alcuni beni appartenenti al leader politico.

In assenza di certezze per quanto concerne il testamento pubblico, la ripartizione dei beni avverrà secondo quanto previsto dalla successione legittima Dopo la morte di Umberto Bossi, venuto a mancare nella serata di giovedì all’ospedale Circolo di Varese all’età di 84 anni, iniziano a emergere le prime indiscrezioni relativamente alla successione patrimoniale. I beni di proprietà dello storico fondatore della Lega Nord saranno ripartiti tra i suoi familiari più stretti, ovvero in primis la moglie Manuela Marrone, con la quale convolò a nozze dopo un periodo di convivenza il 21 gennaio del 1994, e i quattro figli Riccardo (nato dal primo matrimonio con Gigliola Guidali), Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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