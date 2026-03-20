a proposito dei tre anni di schlein alla guida del pd

Abbiamo intervistato alcuni studenti universitari per conoscere le loro opinioni sui primi tre anni di Elly Schlein alla guida del Partito Democratico. Le loro risposte riflettono diverse prospettive, con alcuni che apprezzano le scelte fatte, altri che esprimono riserve. Le opinioni raccolte offrono uno sguardo diretto sulle percezioni di chi segue da vicino la politica e il ruolo del partito in questo periodo.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di parlarci di cosa pensano dei primi tre anni di Elly Schlein alla guida del Pd. Qui potete leggere quello che pensiamo noi. Qui sotto le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Elly Schlein, a parer mio, ha reso il centrosinistra pressoché privo di rilevanza. Non che i segretari precedenti, come Letta, abbiano fatto tanto di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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