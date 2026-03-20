Ricca l’offerta di questi giorni nei teatri. Prosegue la stagione del Fraschini di Pavia dove domani alle 20.30 andrà in scena ’ Sapore di mare ’ - Il musical (nella foto) con Fatima Trotta. Lunedì Ale&Franz alle 21 porteranno il loro ’Capitl’ho’ e martedì Andrea Pezzi l’Intelligenza naturale. Il 26 al Cagnoni di Vigevano Annagaia Marchioro porta lo spettacolo ’Fulminata’. Al teatro Sociale di Canzo (Co) il 27 alle 21 Caterina Guzzanti racconterà ’Secondo lei’. Per l’intero weekend al teatro Galleria di Legnano (Mi) un classico senza tempo ’Il piccolo principe’; ore 21, domani e domenica anche ore 16. Domani e domenica alle 21 al teatro Della società di Lecco Umberto Orsini farà un viaggio ’Prima del temporale’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Pavia ’Sapore di mare’. Arriva un musical in salsa amarcord

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