A Napoli, il Comune ha avviato la demolizione di numerosi cartelloni pubblicitari, coinvolgendo un'area di oltre 40 mila metri quadrati. La decisione riguarda strutture presenti in diverse zone della città, senza specificare le motivazioni alla base dell'operazione. L'intervento è stato segnalato come un'azione in corso e al momento non sono stati comunicati dettagli ulteriori sui procedimenti in atto.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Comune di Napoli sta procedendo alla distruzione di oltre 40mila mq di impianti pubblicitari pubblici, senza trasparenza, senza adeguata motivazione e, soprattutto, senza alcuna procedura pubblica competitiva, eliminando di fatto ogni spazio accessibile alle imprese locali”. E’ quanto sottolinea, in una nota, Alfredo Giacometti, imprenditore del settore pubblicitario che, con il suo legale, l’ avvocato Sergio Pisani, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli.Per l’imprenditore “è in corso un vero e proprio esproprio economico ai danni delle piccole e medie imprese, attuato attraverso scelte amministrative opache e gravemente penalizzanti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “A Napoli in corso distruzione cartelloni pubblicitari”, denuncia in Procura

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