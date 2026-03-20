A che ora lo sci alpino oggi | startlist seconde prove discesa Lillehammer tv streaming

Oggi si svolge la seconda prova cronometrata delle due discese delle Finali di Lillehammer, parte della Coppa del Mondo di sci alpino. La startlist include gli atleti che si preparano a perfezionare la loro performance in vista delle gare decisive di domani. La prova viene trasmessa in tv e disponibile in streaming. Questa sessione rappresenta l’ultima occasione per i concorrenti di affinare i tempi prima delle competizioni principali.

Sfruttare l’ultima occasione per rifinire i dettagli in vista degli appuntamenti decisivi di domani. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per la seconda prova cronometrata delle due discese delle Finali di Lillehammer. I primi a scendere in pista saranno gli uomini alle 10:45, mentre le donne inizieranno il loro training alle 12:00. Nella prova disputata ieri mattina Miha Hrobat, sceso con il pettorale numero due, ha stabilito il miglior tempo in 1:48.34. Lo sloveno ha preceduto il canadese Cameron Alexander di 14 centesimi e l’ottimo Florian Schieder. L’azzurro ha infatti terminato la sua performance in terza posizione con un distacco di soli 28 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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