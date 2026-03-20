A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv Mondiali curling femminile 2026 | orari e streaming

Oggi si disputano le partite di curling femminile tra Italia e Svizzera e Italia e Turchia ai Mondiali 2026 a Calgary, in Canada. Gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva e streaming, con orari ancora da definire. La fase del round robin si avvia alla conclusione e i match rappresentano un momento chiave per le squadre coinvolte.

Siamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La fase a girone unico aperta a tredici squadre si avvia verso la sua naturale conclusione e l’Italia proverà a chiudere nel miglior modo possibile, cercando di ben figurare nelle ultime due partite della fase a girone unico, che delineerà il tabellone della fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le compagini tra terzo e sesto posto ai playoff). LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 La skip Stefania Constantini e compagne affronteranno la Svizzera alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming Articoli correlati A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingSiamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingOggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali... Tutto quello che riguarda A che ora Italia Svizzera e Italia... Discussioni sull' argomento A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming; Qualificazioni Mondiali 2027: Italia – Svizzera il 17 maggio al PalaCattani di Faenza; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming. A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingSiamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La ... oasport.it Migranti stranieri non accompagnati, la Svizzera al fianco di Italia e Unhcr x.com La Svizzera al fianco di Italia e UNHCR per rafforzare la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Oggi l’Ambasciatore svizzero Roberto Balzaretti ha visitato il centro di Sicignano degli Alburni, una delle 34 strutture coinvolte nel progetto che - facebook.com facebook