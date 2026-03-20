A che ora il biathlon oggi | startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen tv streaming

Oggi alle 16:15 si svolge la sprint maschile di biathlon a Oslo Holmenkollen, ultima tappa della Coppa del Mondo. La startlist è stata annunciata e l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. La competizione vede protagonisti gli atleti che si sfidano in questa fase conclusiva del circuito. L’appuntamento è fissato per questa giornata di marzo.

Oggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) si darà un seguito a quanto è accaduto ieri. Dopo infatti la 7.5 km Sprint femminile, sarà la volta del medesimo forma di gara al maschile. 10 km per gli uomini in cui bisognerà badare alle condizioni della neve e alle temperature. L’Italia si presenta al via con quattro rappresentanti distribuiti in modo strategico lungo la lista di partenza. Ad aprire le danze sarà Didier Bionaz, al via con l’8: una posizione che gli garantirà una pista ancora in ottime condizioni, ma con pochi tempi utili su cui calibrare la propria prova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streaming Articoli correlati A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Quando il biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Oslo Holmenkollen, startlist, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Una raccolta di contenuti su Oslo Holmenkollen Temi più discussi: A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streaming; Biathlon: Coppa del mondo 2026 a Oslo Holmenkollen, programma e dove vedere le gare in diretta; Il tempio di Oslo-Holmenkollen teatro delle finali di Coppa del Mondo: la startlist della Sprint femminile; Quando il biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Oslo Holmenkollen, startlist, streaming. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) si darà ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it Nella seconda giornata di Oslo-Holmenkollen tornano in pista gli uomini (venerdì dalle ore 16.15), impegnati nell'ultima Sprint stagionale. Laegreid è il grande favorito, Samuelsson è lanciato verso la coppa di specialità e come sempre si prospetta un grande - facebook.com facebook Lisa non scende dal podio! Vittozzi chiude seconda la sprint femminile a Oslo Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Per l’olimpionica azzurra è la terza Top-3 consecutiva. bit.ly/4sfOe5u @Fisiofficial x.com