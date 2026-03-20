A Cagliari, durante la prossima partita, Alisson Santos sarà l’unico giocatore incaricato di offrire scatti e spunti offensivi nella sua squadra. Antonio Conte ha deciso di puntare su di lui, lasciando altri giocatori in panchina, probabilmente per sfruttare le sue capacità di accelerazione e rapidità in campo. La scelta si lega alla strategia adottata per questa sfida specifica.

Oggi dovrebbe andare in panchina. Conte si affida ai pezzi grossi sperando che non gli mancherà la vivacità del brasiliano che comunque sarà in panchina Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos Antonio Conte potrebbe assumersi un rischio mica da ridere. Lasciare fuori dalla formazione titolare Alisson Santos il brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona senza alcuna aspettativa e che invece si è conquistato sul campo sia la maglia da titolare che le attenzioni di media e tifosi. Alisson ha raddrizzato la partita con la Roma: suo il pareggio che ha evitato la sconfitta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Cagliari il sacrificato sarà Alisson Santos l’unico a garantire strappi e accelerazioni

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