La collezione primavera-estate 2026 di Clips celebra i 40 anni di attività del brand, evidenziando il suo stile distintivo. La linea, presentata recentemente, si concentra sui tratti che hanno sempre caratterizzato Clips, riflettendo un percorso di quattro decenni nel settore della moda. La collezione si rivolge a chi cerca capi che uniscono tradizione e contemporaneità.

L a nuova collezione SpringSummer 2026 di Clips accompagna un anniversario importante per WandaMode e lo fa mettendo a fuoco ciò che definisce da tempo l’identità di Clips. La femminilità resta il punto centrale, ma viene costruita con sartorialità e attenzione ai materiali. La collezione lavora su linee, colori e superfici con un’impostazione precisa e strizzando l’occhio ai codici dei passati 40 anni. Gli abiti simbolo del brand tornano in versione aggiornata, il blu viene sviluppato in una nuova chiave, i pastelli donano leggerezza e le stampe introducono una nota più decisa. Il risultato è un guardaroba coerente, femminile e molto leggibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 40 anni di stile risplendono nella collezione della primavera estate 2026 di Clips

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