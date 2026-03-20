Il 20 marzo si celebra la Giornata internazionale della felicità, un evento che invita a riflettere sull'importanza di cercare la gioia ogni giorno, senza aspettare momenti speciali. Questa ricorrenza sottolinea come la felicità non sia un privilegio, ma un diritto di tutti, e invita a proteggere il proprio spazio di benessere quotidiano.

La felicità è stata celebrata da grandi pensatori e artisti nel corso dei secoli. Come diceva Aristotele, “La felicità dipende da noi stessi”. Oscar Wilde ricordava che “La felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha”. E Dalai Lama ci insegna: “La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni”. Queste parole ci ricordano che la felicità non è un punto di arrivo, ma un percorso quotidiano da costruire e difendere, fatto di scelte, momenti e piccoli gesti. Istituita nel 2012 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, questa giornata nasce da un principio semplice ma rivoluzionario: il benessere delle persone è importante quanto la crescita economica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 20 marzo, Giornata dedicata alla felicità: conquistarla ogni giorno senza rimandare, per proteggere il tuo spazio

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