20 marzo è la Giornata delle università svelate | gli atenei toscani si raccontano

Il 20 marzo è la Giornata delle Università Svelate, un’occasione per conoscere gli atenei toscani che si aprono al pubblico. In questa giornata, le università di Firenze e delle altre città della regione organizzano visite guidate, incontri con docenti e studenti, e attività aperte a tutti. L’obiettivo è mostrare cosa succede dentro le aule e i campus, senza filtri o retroscena.

Firenze, 20 marzo 2026 – Oggi torna la Giornata delle “Università Svelate”, promossa dalla Conferenza dei rettori delle università Italiane con il patrocinio del Ministero dell’università e della ricerca, per mostrare il ruolo propulsivo che gli atenei rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Gli atenei di tutta Italia accolgono i cittadini in un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica custodisce e produce per la società che la sostiene. Ecco alcuni degli appuntamenti in Toscana. A Firenze Dacia Maraini racconta suo padre Fosco L’ateneo fiorentino aderisce... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 20 marzo, è la Giornata delle università svelate: gli atenei toscani si raccontano Articoli correlati Università, dal Ministero 4,6 milioni agli atenei toscani per assumere 158 ricercatoriIl ministro dell’Università Anna Maria Berini: “Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma... Classifica delle migliori università: Politecnico di Milano primo tra gli atenei italiani, cresce PaviaMilano, 28 gennaio 2026 – È stata pubblicata la classifica delle università europee. Contenuti e approfondimenti su 20 marzo è la Giornata delle università... Temi più discussi: Giornata mondiale dell’Acqua 2026; 20 marzo: Università Svelate, gli appuntamenti a Parma per la Giornata nazionale delle Università; Le sfide dell’abitare: il 20 marzo a Palermo una giornata dedicata alle politiche e agli interventi per la casa; Università svelate 2026: il 20 marzo Unipi apre musei e palazzi alla città. Giornata della felicità 2026: cosa si festeggia il 20 marzo 2026?Scopri il significato della giornata della felicità 2026 e come promuovere il benessere personale e collettivo. microbiologiaitalia.it Equinozio di primavera 20 marzo: perché non è sempre il 21La nuova stagione inizia il 20 marzo alle 15:46: la data varia per effetto del moto terrestre e dell’anno tropico L’equinozio di primavera sarà domani 20 marzo quest’anno, e segna l’inizio della nuova ... liberoreporter.it Una giornata per festeggiare 100 anni di storia, passione, famiglia e territorio - facebook.com facebook Serie A, comincia la 30a giornata. Il programma x.com