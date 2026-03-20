20 03 – Addio a Umberto Bossi il Senatur – Cosa prevede la riforma della giustizia – Da Londra un piano per Hormuz c’è anche l’Italia

Il 20 marzo si è spento Umberto Bossi, noto come il “Senatur” e fondatore della Lega. Aveva 84 anni e ha avuto un ruolo di rilievo nella politica italiana dagli anni Novanta. La sua morte è stata annunciata oggi, segnando la fine di una lunga carriera politica. La sua figura ha caratterizzato diversi decenni di storia politica nel paese.

Home > Podcast > 2003 – Addio a Umberto Bossi, il “Senatur” – Cosa prevede la riforma della giustizia – Da Londra un piano per Hormuz, c’è anche l’Italia Addio a Umberto Bossi, il “Senatur” aveva 84 anni. Ha fondato la Lega ed è stato uno dei protagonisti della scena politica italiana fin dagli anni Novanta. Guida al Referendum: due Csm sorteggiati e Alta corte disciplinare, ecco cosa prevede la riforma sulla separazione delle carriere. Londra annuncia un piano a 6 per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, c’è anche l’Italia. Teheran minaccia: “Chi interverrà sarà considerato complice dell’aggressore”. La Bce lascia i tassi invariati.... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 20/03 – Addio a Umberto Bossi, il “Senatur” – Cosa prevede la riforma della giustizia – Da Londra un piano per Hormuz, c’è anche l’Italia Articoli correlati 20/03 – Ecco cosa prevede la riforma della giustizia – Londra annuncia un piano per Hormuz, c’è anche l’Italia – Mondiali, tensione ItaliaHome > Podcast > 20/03 – Ecco cosa prevede la riforma della giustizia – Londra annuncia un piano per Hormuz, c’è anche l’Italia – Mondiali, tensione... Leggi anche: Addio ad Umberto Bossi, il Senatùr della politica italiana Altri aggiornamenti su Umberto Bossi Temi più discussi: Addio a Bossi, il federalista pioniere dell’odio anti migranti; Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria; Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della Lega trentina: Ci ha lasciato tanto; È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord. I problemi di salute e il ricovero in terapia intensiva. Addio a Umberto Bossi, il Senatùr: il fondatore della Lega si spegne a 84 anniCon Bossi scompare una figura che ha saputo rompere gli schemi, parlare direttamente alla sua gente e cambiare il lessico della politica. Amato e contestato, mai ignorato. mbnews.it Addio a Umberto Bossi: le 5 tappe della rivoluzione con cui ha demolito la Prima RepubblicaSi spegne a 84 anni il Senatur. Dalla canottiera al vaffan... a De Mita: ecco le tappe della rivoluzione di Umberto Bossi che ha cambiato l'Italia e inventato il populismo (senza di lui non ci sareb ... panorama.it Umberto Bossi, l'omaggio del figlio Renzo: "Una vita di battaglie" x.com È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata a Varese - facebook.com facebook