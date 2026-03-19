Dopo due anni di assenza, lo stilista britannico noto per il suo lavoro di moda torna a presentare le sue creazioni. Zara e John Galliano sono protagonisti di questa collaborazione che riaccende l’attenzione sul suo ritorno nel settore. La sua presenza si fa notare con una collezione che combina elementi di stile e innovazione.

Due anni lontano dai riflettori, ma ora uno degli stilisti britannici più amati ritorna in grande stile. E lo fa non con una capsule collection, ma con una vera e propria partnership creativa: è Zara x John Galliano, l’unione di due brand apparentemente così lontani ma idealmente molto vicini. Zara x John Galliano: nasce una partnership creativa. Durante la Fashion Week di Parigi lo stilista ha infatti annunciato questa nuova collaborazione, dando spazio alla possibilità di raccontare da capo una storia, secondo i suoi canoni. Infatti, non si tratta di una capsule collection standard, ma di un vero e proprio viaggio negli archivi del brand di Inditex. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zara e John Galliano insieme: è il ritorno alla moda dello stilista britannico

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