Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la morte di Umberto Bossi, definendolo un grande leader e affermando che tutto il Paese dovrebbe ringraziarlo. Zaia ha aggiunto che non è solo il Nord a doverlo fare, ma l’intera nazione. La sua dichiarazione è stata resa pubblica oggi, in occasione della notizia della scomparsa dell’ex leader della Lega Nord.

Roma, 19 marzo – "Non è il Nord che deve dire grazie a Umberto Bossi ma tutto il Paese". Con queste parole il presidente del Consiglio Regionale ed ex governatore del Veneto, Luca Zaia, ricorda lo storico leader della Lega Nord scomparso. "Senza il suo contributo di visione, realismo e capacità politica la storia repubblicana sarebbe stata molto differente", sottolinea l'ex governatore del Veneto, "priva di un grande interprete della necessità di dare risposte alle istanze dei cittadini delle regioni settentrionali e con esse soluzioni a tutta la società italiana. Nella sua grande abilità è certamente ricorso anche a gesti eclatanti, come ha quando ha proclamato la secessione del Nord, ma lo ha fatto sempre con l'intento di fissare un punto all'interno del quale l'obbiettivo rimaneva sempre e soltanto il federalismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zaia: “Bossi un grande leader, tutto il Paese deve dirgli grazie. Addio, vecchio leone”

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