Yamaha ha festeggiato i 25 anni del TMax 560 con una serie speciale che mantiene il suo carattere sportivo. Lo scooter si presenta con un design scuro, dettagli dedicati e finiture curate, confermando il suo ruolo come modello di riferimento nel segmento. La versione celebrativa si distingue per le caratteristiche estetiche e di stile che lo hanno reso iconico nel tempo.

È trascorso un quarto di secolo, sono nati altri modelli, ma quando si parla di scooter sportivi il riferimento è sempre uno. Il TMax 560 25th Anniversary BlackMax è la celebrazione di uno scooter che, dal 2001, ha insegnato a tutti che anche un commuter può avere una ciclistica da moto, un avantreno preciso e una guida che su determinati percorsi può mettere in crisi più di una moto. Questa serie speciale non aggiunge cavalli, aggiunge identità, dettagli da collezione e la sensazione di essere sull’icona nella sua versione più efficace e raffinata, senza perdere nulla di ciò che lo rende desiderabile ogni giorno. È facile da guidare e fluido nel traffico, esattamente come uno scooter deve essere, ma anche stabile in autostrada, e soprattutto irresistibile quando la strada diventa tortuosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamaha TMax 560, 25 anni dopo rimane lo scooter sportivo di riferimento

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