La card di Wrestlemania 42 si sta definendo e tra i protagonisti previsti c'è Gunther, noto come il

La card dello show più importante dell’anno sta prendendo forma, tutti ci aspettiamo il “Ring General” protagonista di uno degli scontri principalmente rappresentativi dello show rosso e invece sembra non avere ancora uno sfidante e potrebbe addirittura saltare la sua apparizione. Secondo il giornale BodySlam infatti, Gunther avrebbe dovuto affrontare ed “uccidere” la carriera di Rey Mysterio proprio a Wrestlemania, sfortunatamente però il folletto di San Diego assente dagli schemi da un po’ sembra essere infortunato e sembra che la federazione escluda un suo possibile ritorno imminente. Tutto sembra aver senso, Gunther avrebbe dovuto iniziare a prendere di mira i wrestler mascherati (come fatto con Dragon Lee) a Raw e Rey sarebbe dovuto intervenire in difesa della cultura dei Luchadores. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Gunther fuori da Wrestlemania 42?

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What’s Next for Gunther at WrestleMania 42

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