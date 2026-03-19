WWE | Ghunter fuori da Wrestlemania 42?

La card di Wrestlemania 42 si sta delineando, ma al momento il protagonista principale, Ghunter, non ha ancora un avversario ufficiale e potrebbe non partecipare all’evento. La sua assenza o la mancanza di una sfida confermata alimenta i dubbi sulla sua presenza nello spettacolo più importante dell’anno. La situazione resta ancora incerta e nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa.

La card dello show più importante dell’anno sta prendendo forma, tutti ci aspettiamo il “Ring General” protagonista di uno degli scontri principalmente rappresentativi dello show rosso e invece sembra non avere ancora uno sfidante e potrebbe addirittura saltare la sua apparizione. Secondo il giornale BodySlam infatti, Ghunter avrebbe dovuto affrontare ed “uccidere” la carriera di Rey Mysterio proprio a Wrestlemania, sfortunatamente però il folletto di San Diego assente dagli schemi da un po’ sembra essere infortunato e sembra che la federazione escluda un suo possibile ritorno imminente. Tutto sembra aver senso, Ghunter avrebbe dovuto iniziare a prendere di mira i wrestler mascherati (come fatto con Dragon Lee) a Raw e Rey sarebbe dovuto intervenire in difesa della cultura dei Luchadores. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Kurolily. . Che gioco pazzesco han tirato fuori #monsterhunter #videogiochi #gamer #gaming #streamer - facebook.com facebook