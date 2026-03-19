WWE | Ecco quando Damian Priest e R-Truth avranno la chance ai titoli di coppia

Due settimane fa, Damian Priest e R-Truth hanno partecipato a un gauntlet match in cui hanno battuto quattro team, conquistando così il diritto di sfidare i campioni di coppia dei WWE Tag Team Championships, attualmente in mano agli MFT di Solo Sikoa e della sua famiglia, coinvolti anche in un altro feud con gli Wyatt Sicks. La loro sfida ai titoli è ora programmata per un prossimo evento.

Nel gauntlet match di due settimane fa, Damian Priest e R-Truth hanno affrontato e sconfitto altri 4 team e ne sono usciti come primi sfidanti ai WWE Tag Team Championships, detenuti dagli MFT di Solo Sikoa e la sua famiglia, impegnata parallelamente in un feud con gli Wyatt Sicks. E’ stata ora annunciata la puntata in cui avverrà il match, che sarà quella di SmackDown di domani 20 marzo 2026. La puntata di domani si preannuncia ricca di contenuti. Oltre a questo, abbiamo anche in programma un match per i titoli di coppia femminili tra le Irresistible Forces e le Bellas, e un match tra Drew McIntyre e Jacob Fatu. In attesa di conoscere nuovi... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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