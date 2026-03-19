World Water Day Sanpellegrino lancia Fonte

In occasione del World Water Day, Sanpellegrino ha annunciato il lancio di una nuova fonte di acqua minerale. L'azienda, parte di Nestlé Waters & Premium, ha presentato il prodotto durante una conferenza stampa a Milano. La nuova fonte sarà distribuita nelle principali catene di supermercati e punti vendita italiani, con l’obiettivo di promuovere l’importanza dell’acqua di qualità.

(Adnkronos) – In occasione del World Water Day, Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters & Premium Beverages, lancia Fonte – acronimo di Futuro, Origine, Natura, Territorio ed Ecosistemi – un programma dedicato alla tutela dell’acqua, alla salvaguardia degli ecosistemi e alla valorizzazione dei territori in cui è presente. L’obiettivo è dare continuità al proprio impegno nelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Culligan celebra 90 anni di impegno e valorizza il talento femminile per il World Water Day 2026In occasione del World Water Day 2026, Culligan sceglie di accendere i riflettori su un tema centrale per il presente e per il futuro: il legame tra... Leggi anche: Arriva il "World Radio Day" Una raccolta di contenuti su World Water Day Argomenti discussi: Idratazione negli sport invernali: perché è fondamentale anche al freddo. World Water Day, Sanpellegrino lancia FonteIn occasione del World Water Day, Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters & Premium Beverages, lancia Fonte - acronimo di Futuro, Origine, Natura, Territorio ed Ecosistemi - un programma dedicato alla t ... adnkronos.com World Water Day: l’impegno di Sanpellegrino per la salvaguardia delle risorse idricheL’acqua è una risorsa essenziale per l’uomo e per l’ambiente, e Sanpellegrino, leader nel settore delle acque minerali e delle bevande analcoliche, si impegna da sempre nella sua tutela, garantendone ... affaritaliani.it