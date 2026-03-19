Wizz Air rafforza Fiumicino con un 17mo aeromobile e 500mila posti aggiuntivi

Wizz Air ha annunciato l’arrivo di un nuovo Airbus A321 Neo all’aeroporto di Fiumicino, portando a 17 il numero di aeromobili della compagnia nello scalo romano. L’investimento prevede l’aggiunta di circa 500mila posti disponibili a partire da ottobre. La compagnia conferma quindi il rafforzamento della sua presenza nello scalo, considerato un hub importante per il mercato italiano.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – Wizz Air punta ancora su Fiumicino. La compagnia aerea ungherese conferma lo scalo romano come hub strategico per il mercato italiano e annuncia, da ottobre, l’arrivo di un nuovo Airbus A321 Neo basato all’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Una mossa che consentirà di mettere a disposizione 500 mila posti aggiuntivi e di aprire nuove rotte internazionali, rafforzando ulteriormente la presenza del vettore su Roma. Ad annunciarlo è stato Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air, intervenuto a Roma. “Vogliamo essere in Italia una compagnia nazionale come già in altri Paesi e per questo confermiamo Fiumicino come nostro hub strategico, aggiungendo da ottobre un nuovo aeromobile, un A321 Neo, che ci permetterà di offrire altri 500 mila posti aggiuntivi e nuove rotte per i nostri clienti”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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