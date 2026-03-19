Witch Hat Atelier recensione dei primi episodi | non chiamatelo nuovo Frieren

Da movieplayer.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Witch Hat Atelier è arrivato su Crunchyroll il 6 aprile, portando un anime che combina una storia coinvolgente con un livello tecnico di alta qualità. I primi episodi sono stati molto attesi e hanno riscosso attenzione tra il pubblico. La serie si distingue per la sua narrazione e per l'animazione, attirando l'interesse di chi cerca un prodotto ben realizzato senza essere paragonato ad altri titoli come Frieren.

La lunga attesa per Witch Hat Atelier ha dato buoni frutti: l'anime dal 6 aprile su Crunchyroll è un perfetto connubio tra storia avvincente e qualità tecnica. Ecco le nostre impressioni su due primi episodi che ci hanno conquistato e affascinato. Nato dall'opera di Kamome Shirahama, l'anime di Witch Hat Atelier sta finalmente per arrivare su Crunchyroll a partire dal 6 aprile 2026, dopo un'attesa più lunga del previsto. A seguito dell'annuncio iniziale per il 2025, infatti, lo Studio BUG FILMS (lo stesso di Zom 100: Bucket List of the Dead) ha posticipato la data di uscita affinché - per loro stessa ammissione - si potesse garantire agli spettatori la massima qualità possibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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