William Orbit, produttore musicale, ha lavorato con Madonna alla fine degli anni Novanta, creando l’album Ray Of Light, che ha portato un sound elettronico e dance nella sua musica. Dopo questa collaborazione, Orbit ha prodotto anche Music e, dopo una pausa di dodici anni, ha contribuito alle sonorità di MDNA. Recentemente, ha realizzato un progetto considerato il “successore” di Ray Of Light. La “Regina del pop” ha reagito a questa novità.

Risale alla fine degli anni Novanta la collaborazione tra William Orbit e Madonna, quando il produttore aveva prodotto per la popstar Ray Of Light, album che ha segnato una svolta elettronica e dance, continuata con Music e dopo una parentesi di dodici anni, ritrovata nelle sonorità di MDNA. Il musicista ha affermato di aver realizzato il “successore” del settimo lavoro in studio dell’artista vincitore di quattro Grammy Awards tra quali i premi Miglior Album Pop e Miglior Brano Dance (Ray Of Light). Al momento della sua uscita, l’album debuttò al secondo posto della classifica Billboard 200 degli Stati Unit i, registrando le vendite più elevate nella prima settimana per un’artista donna dell’epoca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - William Orbit ha realizzato il “successore” di Ray Of Light per Madonna: la reazione della “Regina del pop”

Articoli correlati

“Re Carlo e William ai ferri corti. Il principe del Galles ha chiesto al padre e alla regina Elisabetta di esiliare lo zio Andrea per Epstein”: la rivelazione del MirrorPadre e figlio litigarono nel 2019 a seguito delle dichiarazioni dell'allora duca di York Andrea, coinvolto nel caso Epstein Il principe William e re...

Leggi anche: Dopo lo spot virale e la sfilata milanese, la Regina del Pop ha letteralmente stregato l'after-show di Dolce&Gabbana