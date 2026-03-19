Why Always Vinicius?

Vinicius continua a essere al centro dell’attenzione nel calcio. La sua presenza in campo, le sue azioni e le controversie che lo coinvolgono sono spesso al centro delle discussioni sportive. Mentre il torneo di Champions si avvicina, il suo ruolo diventa ancora più rilevante, offrendo spunti per il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Intanto, il calcio resta uno degli argomenti principali per distrarsi dalle notizie di ogni giorno.

Per distrarci un attimo dalla guerra, ma volendo anche tenerci lontani dai podcast referendari di Fedez e Giorgia (mamma mia) non resta che il calcio, soprattutto ora che viene il bello della Champions prima che gli orridi spareggi di Gattuso vengano a scassarci i cosiddetti. Insomma bello vedere un po’ di calcio superstar. Tipo Vinicius del Real. E qui si vede la differenza. Nel nostro paese calcisticamente arretrato si vive di polemiche idiote su calciatori simulatori su arbitri che sono molto peggio dei simulatori, loro fanno proprio apposta. Invece, uno come Vinicus. Forte è forte, non è un mostro di simpatia (embè?) e spesso litiga col pubblico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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