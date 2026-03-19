Welfare Day 2026 oltre 150 ospiti tra professionisti del settore hr director e manager

Oggi si è tenuto il Welfare Day 2026 a Roma, un evento organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia. Oltre 150 persone, tra professionisti del settore, hr director e manager, hanno partecipato all’appuntamento dedicato allo sviluppo del welfare aziendale. L’evento ha visto la presenza di numerosi esperti e rappresentanti di aziende interessati alle tematiche legate ai benefit per i dipendenti.

Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolto oggi il Welfare Day 2026, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato al welfare development, realizzato in collaborazione con Pluxee Italia, azienda leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell'engagement dei dipendenti. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento ha visto la partecipazione di oltre 150 ospiti, tra hr director, hr manager e professionisti del settore, in aggiunta a 100 collegati in streaming, con l'obiettivo di approfondire modelli, strumenti e prospettive per lo sviluppo di politiche di welfare sempre più efficaci e orientate al benessere delle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Welfare Day 2026, oltre 150 ospiti, tra professionisti del settore, hr director e manager Articoli correlati Leggi anche: Welfare Day 2026: il welfare diventa leva strategica. Pluxee e i leader HR portano dati e visione alla IV edizione Welfare & HR Summit 2026: a Milano il welfare aziendale come leva per la crescitaSi svolgerà a Milano, presso l’Auditorium Il Sole 24 Ore in viale Sarca 223, l’edizione 2026 del Welfare & HR Summit , l’appuntamento promosso... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Welfare Day 2026 oltre 150 ospiti tra... Temi più discussi: 'Welfare Day 2026' il 19 marzo a Roma; Mapei: investiamo in welfare e persone: oltre il 30% sono under30; Comunicazione Italiana; Welfare aziendale 2026: i numeri che raccontano un mercato del lavoro in trasformazione. 'Welfare Day 2026' il 19 marzo a Roma(Adnkronos) - Si avvicina la data del Welfare Day 2026, l’appuntamento dedicato alle strategie di welfare aziendale promosso da Comunicazione Italiana, in collaborazione con Pluxee Italia – azienda le ... msn.com Welfare Day 2026: il welfare diventa leva strategica. Pluxee e i leader HR portano dati e visione alla IV edizioneRoma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il 19 marzo è in arrivo la IV edizione del Welfare day, l’appuntamento dedicato al welfare development, in collaborazione con Pluxee Italia, azienda leader a ... notizie.tiscali.it /Beyond The Box è partner Welfare di Day per la tua crescita professionale. Una soluzione innovativa che trasforma il concetto di apprendimento in azienda. Non si tratta dei soliti corsi video standardizzati, ma di un supporto reale, umano e immediato. Che - facebook.com facebook 'Welfare Day 2026' il 19 marzo a Roma. x.com