Welfare Day 2026 oltre 150 ospiti tra professionisti del settore hr director e manager

Da iltempo.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è tenuto il Welfare Day 2026 a Roma, un evento organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia. Oltre 150 persone, tra professionisti del settore, hr director e manager, hanno partecipato all’appuntamento dedicato allo sviluppo del welfare aziendale. L’evento ha visto la presenza di numerosi esperti e rappresentanti di aziende interessati alle tematiche legate ai benefit per i dipendenti.

Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolto oggi il Welfare Day 2026, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato al welfare development, realizzato in collaborazione con Pluxee Italia, azienda leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell'engagement dei dipendenti. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento ha visto la partecipazione di oltre 150 ospiti, tra hr director, hr manager e professionisti del settore, in aggiunta a 100 collegati in streaming, con l'obiettivo di approfondire modelli, strumenti e prospettive per lo sviluppo di politiche di welfare sempre più efficaci e orientate al benessere delle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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