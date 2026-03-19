Il Huawei Watch GT Runner 2 è uno smartwatch progettato specificamente per gli appassionati di corsa, senza particolari attenzione all’estetica o alle funzioni di intrattenimento. Non si tratta di un dispositivo da mostrare o di un gadget con molte applicazioni, ma di uno strumento pensato per chi corre e cerca funzionalità focalizzate. È stato presentato come un orologio che punta sulla praticità e sulla performance durante l’attività fisica.

Partiamo da cosa Huawei Gt Runner 2 non è: non è uno smartwatch da esposizione, non è un contenitore di app più o meno serie, non è un oggetto da indossare per prestigio o per pura estetica. Si avvicina a tutte queste cose – è gradevole, è versatile, è personalizzabile – ma nessuna di queste è la sua ragion d’essere. Complice anche la messa al bando del marchio cinese decisa ormai anni fa per invocate ragioni di privacy – o geopolitiche, a seconda di come le si voglia osservare – il Gt Runner 2 non è certamente l’oggetto migliore per creare una ulteriore protesiclone del vostro smartphone direttamente nel polso, soprattutto se il vostro telefono è un iPhone e, in misura minore, un Android. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Watch Gt Runner 2: come va il nuovo smartwatch di Huawei pensato per correre – la recensione

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