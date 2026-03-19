Il 19 marzo 2026, lungo il lungomare di Milano è stato inaugurato il Walk of Fame della Milano-Sanremo, con i nomi dei vincitori della celebre corsa incisi nella pietra. Tra i nomi scolpiti c’è anche quello di Lorena Wiebes, la ciclista che ha conquistato la vittoria alla Sanremo Women 2025. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari protagonisti del mondo del ciclismo.

Milano, 19 marzo 2026 – Lorena Wiebes, la ciclista vincitrice della Sanremo Women 2025, assieme a Filippo Pozzato e Vincenzo Nibali, che si sono aggiudicati la Milano-Sanremo rispettivamente nel 2006 e nel 2018, hanno inaugurato questa mattina – venerdì 19 marzo - sulla pista ciclopedonale dell'Imperatrice sul lungomare di Sanremo, la Walk of Fame della Milano-Sanremo costituita da una lunga panchina con sopra riportato l'albo d’oro dei vincitori e due “totem” con quelli dell'ultima edizione, maschile e femminile. La cerimonia. La cerimonia si è tenuta alla presenza di decine di giovanissimi studenti delle scuole primarie e di una delegazione della Giunta, con in testa il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Walk of Fame della Milano-Sanremo: i nomi dei vincitori scolpiti sul lungomare

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