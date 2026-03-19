Oggi nelle sale italiane esce “Gli occhi degli altri”, il film di Andrea De Sica ispirato al delitto Casati Stampa, un caso di cronaca nera che ha suscitato molto scalpore nel dopoguerra. La pellicola ricostruisce i dettagli di quella vicenda avvenuta in via Puccini, coinvolgendo elementi di voyeurismo e sangue blu. Il film riporta alla ribalta uno dei casi più torbidi e affascinanti di quegli anni.

Esce oggi nelle sale italiane “Gli occhi degli altri”, l’atteso film di Andrea De Sica che riporta sotto i riflettori uno dei casi di cronaca nera più torbidi e affascinanti del dopoguerra. La pellicola trae ispirazione diretta dalla tragica parabola dei marchesi Casati Stampa, una storia dove il potere, la nobiltà e l’ossessione si fusero in un mix esplosivo, culminato in un triplice omicidio che cambiò per sempre l’immaginario collettivo del Paese. Ma cosa accadde davvero in quel lussuoso attico romano nell’estate del 1970? Tra diari segreti, migliaia di scatti proibiti e un’eredità che intreccia persino la scalata di Silvio Berlusconi, ecco la ricostruzione integrale di un dramma che, a distanza di oltre cinquant’anni, non smette di inquietare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Voyeurismo e sangue blu: il delitto Casati Stampa ha ispirato il film di De Sica. Cosa accadde in via Puccini?

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Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri: «Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un pudico e gli attori hanno avvertito la mia libertà»Che cosa è successo dopo quella mattina in barca? «Con mia moglie ho affittato un gommone per attraccare al vecchio molo del marchese.