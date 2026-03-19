Vorrei vedere il Napoli con un gioco più innovativo

Si parla molto della possibilità che il Napoli possa tornare a lottare per lo scudetto, con alcuni che sottolineano l'importanza di un gioco più innovativo. La squadra attualmente affronta diverse sfide e si cerca di capire come migliorare le prestazioni in campo. La discussione si concentra sulle strategie e sui cambiamenti necessari per aumentare le chances di vittoria.

DI SERGIO SCIARELLI - In questo finale di campionato riusciremo a vedere vedere un gioco di attacco che, oltre ad essere piacevole, riuscirebbe a nascondere le debolezze della difesa? As Roma 30112025 - campionato di calcio serie A Roma-Napoli foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: Antonio Conte Si discute molto sulla possibile rimonta del Napoli per rivincere lo scudetto. È un’ipotesi avveniristica perché bisognerebbe prevedere congiuntamente il verificarsi di tre risultati: disfatta finale dell’Inter, caduta del Milan e strepitoso finale della nostra squadra (vittoria delle restanti partite). Anche se sperare non è un peccato,... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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