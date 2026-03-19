Von der Leyen | Con Eu Inc un' impresa in 48 ore in tutta l' Ue – Il video

Il video pubblicato mostra una dichiarazione di Von der Leyen, che afferma come l’Unione Europea abbia creato un’impresa in 48 ore tramite il progetto Eu Inc., coinvolgendo tutte le nazioni membri. Durante l’intervento, si sottolinea che le barriere interne all’Europa sono più dannose dei dazi esterni. La dichiarazione è stata fatta a Bruxelles il 19 marzo 2026 e pubblicata dall’Agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 “Le barriere interne all’Europa ci danneggiano più dei dazi provenienti dall’esterno. Nella nostra Unione, gli imprenditori che vogliono espandersi sono le prime vittime della frammentazione normativa. Invece di un mercato, si trovano ad affrontare 27 sistemi giuridici e più di 60 forme societarie nazionali. Le conseguenze sono reali. Il tempo e il denaro spesi per archiviare documenti non vengono spesi per creare o innovare. Ovviamente, questo deve cambiare, e velocemente. E così ecco che arriva EU Inc., il 28esimo regime. EU Inc. crea un quadro unico aziendale europeo. Si tratta di un semplice insieme di regole che funziona in tutto il nostro mercato unico di 450 milioni di consumatori. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Bruxelles presenta EU Inc. Von der Leyen: “Ogni imprenditore potrà creare la sua società in appena 48 ore”Roma, 18 marzo 2026 – Rendere più facile avviare un’impresa nell’Unione europea puntando anzitutto sulla digitalizzazione e la velocità delle...

Leggi anche: La risposta dell’Ue alla (prossima) crisi energetica: avanti tutta con il Green Deal. Mea culpa di von der Leyen sul nucleare: «Un errore abbandonarlo»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Von der Leyen Con Eu Inc un'impresa in...

Temi più discussi: Von der Leyen, 'con Eu Inc. un'impresa in 48 ore in tutta l'Ue'; Ha paura di Trump: von der Leyen nel mirino della sinistra europea (e del governo Sanchez); Von der Leyen e Kallas: l'Ue si adatti a un ordine mondiale coercitivo; Conferenza degli ambasciatori Ue, Von der Leyen: Il vecchio ordine mondiale non tornerà.

Von der Leyen: Con Eu Inc. un'impresa in 48 ore in tutta l'Ue(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 Le barriere interne all’Europa ci danneggiano più dei dazi provenienti dall’esterno. Nella nostra Unione, gli imprenditori che vogliono espandersi sono le pri ... la7.it

Bruxelles presenta EU Inc. Von der Leyen: Ogni imprenditore potrà creare la sua società in appena 48 oreIl regolamento introdotto dalla Commissione propone una nuova forma societaria facoltativa valida in tutta l’Unione per ridurre gli ostacoli alla crescita delle aziende nel mercato unico ... msn.com

Aeroitalia MALEV : Alessandro Pandolfi /Konstantin von Wedelstaedt #aeroitalia #boeing #avgeek - facebook.com facebook

Von der Leyen ( @vonderleyen): "Con Eu Inc. un'impresa in 48 ore in tutta l'Ue" #ANSAEuropa #EuInc ansa.it/europa/notizie… x.com