Le tensioni tra renziani ed ex renziani sono esplose con forza, portando a discussioni accese e scontri pubblici. La polemica si è intensificata negli ultimi giorni, coinvolgendo diversi membri del gruppo politico. La situazione si è surriscaldata anche fuori dai contesti ufficiali, alimentando un clima di conflitto aperto. La disputa si svolge in un clima di grande agitazione politica.

Firenze, 19 marzo 2026 – In mondo è in fiamme e si duella dappertutto, dall’Iran a Figline e Incisa Valdarno. Solo che al posto di americani, israeliani e pasdaran iraniani a combattere da quelle parti sono renziani ed ex renziani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Volano stracci fra renziani ed ex renziani

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